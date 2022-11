Niente più report quotidiano sul Covid: i dati solo ogni venerdì

Dopo oltre mille giorni, anche l'assessorato alla Salute della Regione Abruzzo da oggi smette di comunicare quotidianamente i dati sull'andamento di contagi, tamponi, decessi, guarigioni e ospedalizzazioni da Covid 19. Il bollettino diventerà settimanale e verrà diffuso ogni venerdì, come da disposizioni del nuovo ministro Orazio Schillaci, il quale ha spiegato che "a sei mesi dalla sospensione dello stato d'emergenza e in considerazione dell'andamento del contagio da Covid-19, si ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”. Resta salva, ha precisato il ministro, "la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso".

