Occupazione: offerta e richiesta in tv con Traguardo Lavoro

Offerte e richieste di lavoro tornano in tv con Traguardo Lavoro, la trasmissione - in diretta dalle ore 20,25 ogni lunedì su Rete8 e in sinergia con il Centro - che si occupa delle opportunità occupazionali in particolare in Abruzzo e Molise, concorsi pubblici, richieste di lavoro, formazione e orientamento.

Dagli studi di Rete8 conduce il giornalista Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino. Un format di trenta minuti diventato un appuntamento di riferimento sia per chi cerca occupazione, sia per chi assume. Ospiti in studio sono dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i requisiti. le selezioni in corso e le scadenze e tro le quali si possono inviare le candidature.

Nella puntata di lunedì 13 marzo ’23 vengono presentate le opportunità di due aziende: la prima ha sedi in Abruzzo e Molise ed è alla ricerca di diversi profili nel campo della telefonia e della formazione digitale in generale; la seconda azienda ha sedi a Montesilvano e nel Lazio e si occupa di prodotti per la pulizia, cerca collaboratori, impiegati e venditori.

Per quel che riguarda la formazione c’è lo spazio Cenfop – Consorzio enti formazione – che si occupa questa volta delle politiche attive del lavoro e del fondo nuove competenze a sostegno di aziende e lavoratori. Quindi in anteprima le pagine dell’inserto Lavoro in edicola il martedì con il Centro. Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un posto di inviare e quindi mostrare in tv il videocurriculum, un breve (max 1’) video di presentazione con le proprie competenze e aspirazioni. Si può anche telefonare e intervenire in diretta al telefono 0871.5873230.

L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 20,25 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it. Numero diretta Rete8: 0871.5873230.