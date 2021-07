Oggi 52 nuovi casi, uno ogni cento tamponi analizzati

Oggi in Abruzzo sono stati comunicati 52 nuovi casi positivi al Covid-19 di età compresa tra 3 e 78 anni, che portano il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia a 75394.

10 dei nuovi casi sono stati rilevati nella Asl dell'Aquila, 4 in quella di Chieti, 18 a Pescara, 17 a Teramo, e gli altri 3 con residenza in corso di accertamento.

Eseguiti nelle ultime 24 ore 2004 tamponi molecolari e 3209 antigenici, per un totale di 5213 test, ed un tasso di positività risalito all'1%.

Nessun deceduto nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime dall'inizio della pandemia rimasto a 2513.

Un paziente è guarito, con il totale salito a 71890, pertanto oggi sono 990 gli attualmente positivi.

Sul fronte ospedaliero si registra un ricovero in meno rispetto a ieri, con 21 pazienti in area medica, e sempre 1 in terapia intensiva. Tutti gli altri 968 positivi in Abruzzo sono in isolamento domiciliare.