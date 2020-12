Oggi gratis in edicola l'inserto Lavoro del Centro: centinaia di opportunità

PESCARA. Torna puntuale l'appuntamento in edicola del martedì con l'inserto Lavoro del Centro. Cinque pagine con centinaia di opportunità in Abruzzo, e le principali in Italia e all'estero con i profili, in quest'ultimo caso, di candidati italiani. Ci sono inoltre le richieste di lavoro di chi cerca occupazione, con la descrizione su che cosa sa già fare, o è disponibile a fare, e i relativi indirizzi.

In copertina il nuovo bando del Servizio civile universale che offre la possibilità di lavorare per 12 mesi a 500 euro al mese nei progetti di assistenza, cultura, ambiente. In Abruzzo i posti per volontari del Servizio civile sono 441. A Pescara e Montesilvano le rispettive amministrazioni comunali sono alla ricerca di vigili urbani; a Pescara il concorso è già aperto e scade il 20 gennaio, a Montesilvano un bando si è chiuso il 28 dicembre e l'altro è stato annunciato per 18 posti. Ricca come al solito la pagina riservata agli annunci nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo: manovali, camerieri, elettricisti, geometri, cucitori.