Oggi gratis l'Inserto Lavoro del Centro: 5.410 laureati e diplomati nella Giustizia

PESCARA. E' puntuale in edicola l'Inserto Lavoro del Centro. Martedì 5 aprile, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

Tanti i profili richiesti. La copertina dell'inserto è dedicata ai concorsoni per diplomati e laureati per complessivi 5.410 posti nelle sedi del ministero della Giustizia (tribunali, uffici, Cassazione e Corte di appello). Opportunità in Abruzzo nella grande distribuzione in discount e supermercati di Ortona, Nereto, Pescara, Pineto e Avezzano e in catene di negozi ad Avezzano, Chieti, L'Aquila e Pescara. E poi profili legati all'alta moda a San Giovanni Teatino, nella fornitura di servizi a Chieti, Celano, e Martinsicuro. Occhio ai concorsi nella Sanità in Abruzzo per infermieri, programmatori e tecnici radiologi e alle scadenze dei bandi di Univesrità, enti pubblici e Istituti abruzzesi. Le opportunità per avviare la carriera in polizia e nelle Forze armate. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.