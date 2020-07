Oggi l'inserto Lavoro sul Centro in edicola

Torna l'appuntamento in edicola del martedì con l'inserto Lavoro del Centro. Oggi insieme al quotidiano ci sono quattro pagine dedicate a offerte e richieste attive in questo periodo nel mondo del lavoro. I profili più richiesti, le assunzioni negli alberghi per l'estate.

La copertina è dedicata ai maxi concorsi che stanno per essere pubblicati dal ministero della Giustizia. Spazio anche ai concorsi pubblici in Abruzzo e nelle altre regioni con requisiti, contratti, date di scadenza e indirizzi. Focus sulle richieste per italiani all'estero e infine la pagina con tutte le opportunità depositate nei Centri per l'impiego dell'Abruzzo.