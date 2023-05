Opportunità occupazionali in tv con Traguardo Lavoro

E’ il lunedì di Traguardo Lavoro, la trasmissione di Rete8, in sinergia con il Centro, che si occupa delle opportunità occupazionali, in particolare in Abruzzo e Molise, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento. L’appuntamento è alle 20,25 su Rete8 per un format di trenta minuti e di riferimento sia per chi cerca occupazione, sia per chi assume. Conduce il giornalista Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino.

In studio dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i requisiti. le selezioni in corso e le scadenze entro le quali si possono inviare le candidature. Nella puntata di lunedì, spazio a un gruppo industriale teramano che produce e opera per l’edilizia. Considerate le commesse a cui deve far fronte, cerca personale per la propria attività con diversi profili da coprire.

E poi tutto quello che c’è da sapere del maxi concorso per entrare nell’Arma: 3.763 allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri. I titoli di studio richiesti sono il diploma di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado (licenza media o diploma superiore). La selezione è aperta sia a militari che a civili. Per quel che riguarda la formazione c’è lo spazio Cenfop – Consorzio enti formazione – in cui si parla di opportunità di riqualificazione e corsi gratuiti per tutte le età.

Contrariamente rispetto alle altre volte non è possibile mostrare In anteprima l’Inserto Lavoro che esce di martedì sul quotidiano il Centro poiché le pagine, a causa delle elezioni, sono previste nel giornale di mercoledì. Tuttavia nel corso della trasmissione vengono mostrati altri annunci e la tabella sui principali concorsi pubblici in atto con le relative scadenze.

Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un posto di inviare e quindi mostrare in tv il videocurriculum, un breve (max 1’) video di presentazione con le proprie competenze e aspirazioni Si può anche telefonare e intervenire in diretta al telefono 0871.5873230. L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 20,25 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it Numero diretta Rete8: 0871.5873230.