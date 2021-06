Parruti: "Virus in ritirata, presto via la mascherina"

PESCARA. "La circolazione del virus è davvero bassa e c'è l'assoluta capacità di controllare con estrema facilità quei focolai che pure si creano. Vedo attenzione e rispetto delle regole. Se continuiamo così non è escluso che nel pieno dell'estate si possa togliere la mascherina all'aperto". Nel giorno in cui in Abruzzo una sola persona resta ricoverata in terapia intensiva per il Covid- 19 – si tratta del dato più basso dall'inizio di settembre 2020 ad oggi – l'infettivologo Giustino Parruti analizza l'attuale situazione con un certo ottimismo.

"La circolazione del virus", osserva Parruti, direttore di Malattie infettive dell'ospedale di Pescara, "è assolutamente bassa. Non vedo nessuno senza mascherine. Anche gli aspetti economici ne beneficeranno se teniamo il virus sotto controllo e rispettiamo le regole come stiamo facendo". Secondo l'esperto, se il trend dovesse proseguire nella stessa direzione, "non è escluso che si possa togliere la mascherina all'aperto nel pieno dell'estate".

