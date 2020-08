Positivi un pescarese arrivato da Malta e tre passeggeri sbarcati all'aeroporto d'Abruzzo

PESCARA. Un ragazzo pescarese trovato positivo all'aeroporto romano di Fiumicino di ritorno da Malta e tre passeggeri sempre provenienti da Malta risultati positivi ai tamponi rapidi effettuati all'aeroporto d'Abruzzo.

Sono i primi contagi rilevati dalla rete di controli avviata nei due aeroporti secondo le norme di prevenzione covid.

Sono state messe in moto le procedure per le osservazioni sanitarie. In particolare, come comunica l'unità di crisi covid della Regione Lazio, il ragazzo pescarese è stato già messo in isolamento.

I tre risultati positivi a Pescara sono tornati sabato 15 agosto da Malta e sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl. Un centinaio i passeggeri a bordo: secondo quanto emerso, tutti sarebbero stati informati ai fini della sorveglianza sanitaria passiva, devono cioè monitorare le condizioni di salute e contattare le Asl in caso di problemi.

All'aeroporto d'Abruzzo sono finora risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui passeggeri provenienti da Girona/Barcellona e Bucarest.

Intanto il presidente della Saga, società pubblica della gestione aeroportuale, Enrico Paolini, fa sapere che dalle prossime ore tutte le valigie in partenza e in arrivo, una volta sul nastro trasportatore, saranno igienizzate come ulteriore strumento per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Ai passeggeri la polizia di frontiera fa compilare un questionario per conoscere gli spostamenti dei viaggiatori e i dettagli della loro permanenza, utili per il tracciamento in caso di positività. Inoltre, mascherine sempre obbligatorie all'interno dello scalo. «Dobbiamo dare un messaggio di sicurezza e di regole ai fini del contenimento del virus» dice Paolini.

