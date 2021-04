Prenotazione vaccini da giovedì solo sulla piattaforma delle Poste. E arrivano altre dosi

PESCARA. Da mercoledì stop alle piattaforme regionali per le prenotazioni delle vaccinazioni. Sarà attiva solo la piattaforma unica delle Poste. Lo annuncia la Regione Abruzzo (assessorato alla Sanità) spiegando che la decisione è per consentire l’uniformità delle procedure di prenotazione sulla piattaforma unica di Poste, già attiva da venerdì scorso.

Di conseguenza da mercoledì 14 aprile chiudono tutte le altre piattaforme regionali per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 ancora in funzione sul portale Abruzzo Sanità. Da giovedì, dunque, è possibile aderire alla vaccinazione solo attraverso la piattaforma Poste e gli altri canali legati al nuovo sistema, come sportelli Postamat e portalettere.

DAL 15 APRILE IN ABRUZZO QUASI 50MILA SOMMINISTRAZIONI IN UNA SETTIMANA - Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Per quest’ultimo vaccino - somministrabile in un'unica soluzione - si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l'Italia. Il Commissario FIgliuolo ha fissato il target della campagna a livello nazionale: per la settimana 16-22 aprile si stimano circa 315 mila somministrazioni giornaliere negli oltre 2200 punti vaccinali in tutta Italia attivi.

In Abruzzo il target dal 16 al 22 aprile è di 7050 somministrazioni al giorno, e quindi di 49350 in una settimana.

Qui tutti i target fissati dal Commissario: https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/16594