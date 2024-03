Pronto 112, il Numero unico per le emergenze copre l'intera regione

L'AQUILA. Il Numero unico per l'emergenze (Nue) 112 arriva a coprire l'intero terriorio regionale. Dopo che nei giorni scorsi era stato attivato nelle province di Pescara e Chieti, da martedì 26 marzo è operativo anche nelle province di L'Aquila e Teramo. Il 112 numero per le emergenze è così fuzionante in tutto l'Abruzzo.

In sostanza chi ha un'emergenza può direttamente comporre il numero telefonico 112. A rispondere è la centrale unica di risposta realizzata a L'Aquila dalla Protezione civile, che prende in carico la chiamata. E l’operatore, oltre a localizzarla - ha a disposozione anche un sistema di traduzione simultaneo per le telefonate in lingua straniera e un sistema di messaggistica per chi non sente - la trasferisce direttamente all’ente competente: carabinieri, polizia, vigili del fuoco, emergenza sanitaria, capitaneria di porto.

Alla centrale operativa sono deviate anche le telefonate di qualsiasi numero di emergenza (112, 113, 115, 118, 1530).