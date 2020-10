Ripresi regolarmente i voli Pescara-Linate

PESCARA. La compagnia aerea Alitalia ha ripristinato il collegamento diretto fra Pescara e Milano. Il primo volo per Linate è decollato ieri mattina, 2 ottobre, dall'aeroporto d'Abruzzo, mentre il primo volo da Milano è partito giovedì sera alle 19:15 e atterrato a Pescara alle 20:25.I servizi aerei fra Pescara e Milano saranno attivi tutti i giorni, a eccezione del sabato per le partenze da Linate e della domenica dall'Abruzzo. Gli orari dei voli, con partenza da Pescara alle 7 e da Milano alle 19.15, garantiscono viaggi di andata e ritorno in giornata ai passeggeri in partenza dall'Abruzzo.