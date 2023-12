Roccaraso apre tutti gli impianti

Grazie alle nevicate dei giorni scorsi, le temperature rigide ed il sistema d'innevamento programmato, l'Alto Sangro si prepara a nuove aperture dopo il buon inizio del ponte dell'Immacolata. Da oggi oltre agli impianti già attivi, hanno aperto sul versante Aremogna anche la seggiovia Macchione, seggiovia Gravare di Sotto, seggiovia Valle Verde 1. Da domani 21 dicembre inizia la stagione anche per la stazione di Monte Pratello: entreranno in funzione la cabinovia Fontanile, seggiovia Pino Solitario, seggiovia Crete Rosse e il campo scuola per i più piccini. Sarà attivo anche il collegamento Aremogna-Monte Pratello tramite seggiovia triposto Crete Rosse. La stazione di Pizzalto aprirà il 22 dicembre con l'omonima esaposto ed il campo scuola. Aperte anche le baite.