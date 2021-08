Sabato da bollino nero sulla A14 / AGGIORNAMENTI TRAFFICO

Giornata da bollino nero per chi decide di mettersi al volante in autostrada. Secondo l’ultimo report realizzato dell’osservatorio Viabilità Italia, gestito dalla Polizia stradale, oggi è il giorno peggiore dell’intero mese di agosto per intraprendere lunghi viaggi.

WEEK END CRITICO. Il fine settimana cominciato ieri è considerato il più critico da gestire, per il traffico in autostrada, nel mese tradizionalmente destinato alle ferie. Si tratta infatti del week end in cui l’osservatorio Viabilità ha previsto il maggior numero di partenze verso le località turistiche di mare e di montagna. Già ieri era considerata giornata da bollino rosso, ma il picco di criticità, per quanto riguarda la gestione del traffico, si dovrebbe raggiungere oggi.

BOLLINO NERO. Nello specifico, bollino nero e traffico particolarmente congestionato già dalle prime ore della mattinata. Secondo l’osservatorio Viabilità, inoltre, è molto difficile che le cose migliorino durante il corso della giornata. Più probabile che la prima boccata d’ossigeno, per i viaggiatori, arrivi solo nelle ore serali e notturne. Il traffico intenso caratterizzerà anche la giornata di domani (bollino rosso), che inevitabilmente porterà le scorie di un sabato da bollino nero. La situazione in autostrada dovrebbe essere invece più gestibile nella mattinata di domani, ma nel pomeriggio si rischia una nuova congestione del traffico per i primi rientri dalle ferie

GLI AGGIORNAMENTI:

Ore 8.40 - Coda di 4 km tra Vasto Nord e Vasto sud per incidente. Sempre sulla A14 code a tratti tra Val Vibrata e Pescara Nord per traffico intenso, e rallentamenti tra Pescara Ovest e Lanciano per traffico intenso.

Ore 9.15 - L'incidente tra i due caselli di Vasto è stato risolto, ma il traffico presenta code a tratti tra Val di Sangro e Vasto sud

Ore 12.00 - Code a tratti tra Loreto e Pescara sud per traffico intenso. Coda in uscita a Pescara Nord per traffico intenso. Rallentamenti tra Pescara sud e Lanciano per traffico intenso. Code a tratti tra Lanciano e Vasto sud per traffico intenso.

Ore 12.50 - Sulla A25 coda in uscita a Pratola Peligna-Sulmona per traffico intenso.

Ore 15.27 - Code a tratti tra Civitanova Marche e Ortona per traffico intenso

Ore 17.23 - Code a tratti tra Loreto e Ortona per traffico intenso

Ore 21.27 - Traffico rallentato tra Pedaso e Ortona per traffico intenso