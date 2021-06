Salgono a 8 i casi di variante Delta in Abruzzo

PESCARA. I casi di variante Delta (o variante indiana) riscontrati in Abruzzo salgono da 5 a 8 e riguardano due province su quattro. I primi casi sono stati segnalati dalla Asl di Teramo. Successivamente sono stati riscontrati contagi nel Chietino. Tutti scoperti grazie alle attività di sequenziamento eseguite dall'Istituto zooprofilattico G. Caporale.

Nel Teramano, all'origine del focolaio, che riguarda soprattutto giovani, ci sarebbe stata la partecipazione a una festa che si è svolta in un locale della costa.

L'Abruzzo attualmente è una delle regioni che registra un aumento di casi. Ma per ora la situazione generale nella nostra regione è sotto controllo e i numeri sono contenuti. Così come rassicura la notizia, arrivata nella serata di ieri, che tutti i tamponi eseguiti venerdì in un camping di Roseto, dov’erano alloggiati alcuni atleti del campionato giovanile di boxe, sono risultati negativi. La Asl di Teramo ha voluto eseguire questi controlli preventivi, doverosi ma su base volontaria, perché in quella struttura ricettiva erano presenti villeggianti arrivati in Abruzzo da svariati Paesi europei. (p.g.)

