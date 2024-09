"Salviamo il volo Pescara-Torino": petizione online

PESCARA. "Salviamo il volo Torino-Pescara": è l'obiettivo che sta trascinando la petizione lanciata online affinché il collegamento aereo di Ryanair non termini a fine mese (ultimo vole il 24 settembre), ma venga prorogato e lasciato tutto l'anno dalla società low cost irlandese che mantiene il monopolio nell'aeroporto d'Abruzzo.

La petizione lanciata su change.org da Giovanni Mancini ha raccolto circa 600 firme in pochi giorni, con il primo step a mille.

"Un collegamento aereo tra Pescara e Torino non solo collega due importanti città italiane, ma unisce anche il Nord-Ovest e il Centro-Sud Adriatico, offrendo un servizio cruciale per il tessuto economico e sociale di queste regioni", è uno dei prosupposti con il quale viene proposta la raccolta firme.

"Attivo dal 2016 grazie alla compagnia romena Blue Air, questo volo ha garantito per anni un collegamento continuo, con voli pieni in tutte le stagioni. Tuttavia, con l'ingresso di Ryanair, il volo è ora limitato al solo periodo estivo e primaverile, lasciando scoperti i mesi invernali e autunnali, momenti in cui la necessità di collegamenti rapidi e frequenti rimane elevata".

Il volo tra Torino e Pescara è ritenuto indispensabile non solo per gli interessi industriali che aveva Fiat (ora Stellantis) in Abruzzo con la Val di Sangro, ma "vitale per le famiglie, i lavoratori e gli studenti che viaggiano regolarmente tra il Sud e il Nord dell’Italia". L'amministrazione comunale di Atessa ha recentemente pubblicato un appello sulla propria pagina Facebook, invitando i cittadini a firmare e supportare la petizione.

"Non lasciamo che Ryanair ci isoli: continuare a tagliare questo collegamento significa isolare intere regioni, con conseguenze economiche e sociali negative".