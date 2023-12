Sangritana, tra due giorni si scopre il nuovo socio

LANCIANO. Ultimi giorni per rispondere al bando Tua per entrare come socio privato in Sangritana. Tra due giorni, il 28 dicembre, via libera all'apertura delle buste delle manifestazioni di interesse.

Il bando prevede l'ingresso con almeno il 30% delle quote. A manifestare interesse ci potrebbe essere anche il colosso francese Captrain, società del gruppo Sncf (Società nazionale delle ferrovie francesi).

Il bando è stato emesso dalla Tua, la società di trasporto regionale, lo scorso 28 novembre. L'avviso mira a raccogliere "manifestazione di interesse a partecipare alla futura ed eventuale gara volta all'individuazione di un partner industriale con specifici compiti operativi di Sangritana S.p.a., a cui attribuire almeno il 30% del capitale sociale, mediante sottoscrizione di aumento di capitale riservato ed inscindibile". Il termine di scadenza indicato dall'avviso è quello delle ore 12 del 28 dicembre.

Il bando Tua aveva suscitato polemiche, con i sindacati preoccupati per il futuro dei circa cento lavoratori che avevano parlato di una "svendita" ai privati.