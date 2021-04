Scuole aperte da oggi: in classe 180mila studenti, a seconda dei colori

L'AQUILA. Sono oltre 180mila gli studenti abruzzesi che da oggi possono tornare in classe. Con il decreto Draghi, riaprono le scuole in tutti i 305 comuni abruzzesi, ma le regole sulla didattica a distanza variano in base alla fascia di rischio. Nelle 288 località in arancione tutti gli alunni tornano dietro ai banchi di scuola fino alla terza media. Negli istituti superiori, invece, la didattica è in presenza al 50 per cento. Nei restanti 17 Comuni rossi che invece devono fare i conti le massime misure restrittive, le lezioni in presenza si svolgono fino alla prima media, tutti gli altri continuano a seguire da casa. Il decreto del governo, inoltre, esautora i governatori, stabilendo che non possono decidere autonomamente se chiudere le scuole. Ma una delle grandi incognite legate al giorno fatidico del ritorno in classe resta quello dei trasporti. Il sistema è pronto in Abruzzo? Sì secondo Max Di Pasquale, il direttore di Tua, l’azienda unica di trasporto regionale che al Centro afferma: «Abbiamo messo in campo una potenza di fuoco».

SULMONA. A Sulmona per favorire il rientro in classe in sicurezza dopo le festività pasquali il Comune organizza una campagna di screening per le scuole della durata di cinque giorni. Questi gli orari: mercoledì 7, giovedi 8, venerdì 9 aprile dalle 15 alle 18,30; sabato 10 aprile e domenica 11 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30. L’amministrazione rivolge un invito agli studenti di ogni ordine e grado a recarsi da oggi, mercoledi 7 aprile, nell'ex Caserma “Battisti” dove è stata allestita la postazione in modalità drive-in per effettuare il tampone rapido antigenico. Al lavoro i volontari Ana Sulmona e gli operatori sanitari. Gli studenti minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore, occorre inoltre aver compilato il modulo scaricabile dal sito web del Comune.

PESCARA. Il Comune ha fatto sapere che nel fine settimana riprende lo screening di massa della popolazione scolastica. Sabato 10 e domenica 11 tamponi rapidi gratuiti agli studenti delle scuole medie nella stazione di Porta Nuova, dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30.

L'AQUILA. Il comando di polizia municipale avvisa che, in occasione del ripristino delle lezioni in presenza per la gran parte degli studenti, da oggi, mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 30 aprile, chiudono al traffico alcune strade nella zona del polo scolastico di Acquasanta. In particolare, dalle 7,30 alle 9 e dalle 12,30 alle 14 sono interdette via Acquasanta (tra la rotatoria posta alla confluenza con via Mezzanotte e l’intersezione con via Panella), e via Fritzsche (la strada vicina che collega le rotatorie di via Collesapone e via Acquasanta). L'invito è di utilizzare il parcheggio pubblico in via Mezzanotte.Sono esclusi dal divieto di circolazione i mezzi pubblici, i residenti nelle strade interessate, i veicoli a servizio delle persone diversamente abili muniti del contrassegno previsto dal codice della strada e il personale docente e amministrativo in servizio nelle scuole.

copyright il Centro

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO