Street art, pedalata ecologica e trekking urbano sul lungofiume

PESCARA. Domenica 29 maggio quarta giornata de “Il color che move il mondo” – Resistenza Urbana, progetto di rigenerazione urbana finanziato dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della cultura, di cui Anpi Pescara è capofila che si svolge lungo il fiune Pescara.

Domenica a partire dalle ore 9,30, prenderà il via la quarta giornata dedicata alle attività di street art, camminata ecologica e trekking urbano previste da “Il Color che Move il Mondo”.

La pedalata ecologica parte alle 9,30 da piazza della Marina e muovendosi sempre in sede protetta, porterà alla conoscenza dell’ambiente fluviale e delle opere di street art già realizzate e in via di realizzazione; successivamente, dalle ore 10, c'è la camminata ecologica dedicata ad attività di pulizia collettiva del territorio; sempre alle 10 parte la realizzazione di opere di street art nell’area adiacente il percorso ciclopedonale, nei pressi del Ponte della Libertà.

L'iniziativa è stata organizzata dall'Anpi di Pescara in collaborazione con Fiab Pescarabici, Confcommercio Pescara, Istituto comprensivo Pescara 7, liceo Mibe Pescara, l’associazione "Mani Sporche", Clean-up Pescara e l’Associazione Ciclisti Anonimi Pescara.