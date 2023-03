Superbonus, accordo Confindustria-costruttori sui crediti

PESCARA. Confindustria Abruzzo e Ance (Associazione nazionale costruttori edili) creano il primo mercato regionale per la compravendita dei crediti fiscali. A esso potranno accedere tutte le imprese aderenti alle Associazioni sottoscrittrici dell’Intesa che intendono vendere od acquistare crediti fiscali disciplinati dal vigente quadro normativo italiano.«Confindustria Abruzzo ha accolto responsabilmente la proposta sui crediti incagliati del presidente di Confindustria nazionale,, che ha proposto l'acquisto dei crediti fiscali da parte delle industrie, con la firma di una Intesa Quadro con Ance Abruzzo». Parole pronunciate da, presidente di Confindustria Abruzzo, al termine della riunione di ieri che ha visto in seduta congiunta gli organi direttivi di Confindustria Abruzzo e Ance Abruzzo per questa urgente deliberazione.«A fronte della grave situazione determinata dal blocco della cessione dei crediti», prosegue Pagliuca, «con rischio di fallimento delle imprese con ripercussioni sull’intero sistema economico regionale, considerata anche la dichiarata saturazione da parte degli istituti bancari, ci siamo attivati per promuovere un sistema interno di incrocio domanda offerta di crediti fiscali, tra le imprese del nostro Sistema, a partire dal Protocollo firmato tra Confindustria Teramo ed Ance Teramo che hanno fatto da apripista, anche a livello nazionale. L’obiettivo è mettere in rete imprese cedenti e cessionarie associate, in un sistema di regole e garanzie a tutela delle Parti per i contratti di cessione che resteranno nella piena autonomia delle imprese contraenti».Il presidente di Ance Abruzzo,, ha aggiunto: «Al percorso ad ostacoli che sta subendo il Superbonus per una lunga ed imbarazzante serie di modifiche normative, che hanno scatenato ritardi nei lavori con messa a rischio della tenuta finanziaria delle imprese, si è aggiunto, purtroppo, il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio sulla cessione dei crediti che ha interrotto improvvisamente ed inaspettatamente la cessione dei crediti e lo sconto in fattura e non ha risolto il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi».«Ora», precisa D’Intino, «seppur in attesa di soluzioni governative esaustive per rettificare gli effetti nefasti e retroattivi del Decreto, in modo da e salvaguardare i contratti in corso, oltre che le legittime aspettative di imprese e committenti, come Sistema Ance in Abruzzo abbiamo condiviso l’opportunità di intervenire direttamente con la promozione di una Intesa quadro tra Ance e Confindustria Abruzzo per contribuire a facilitare lo smobilizzo dei crediti incagliati in capo alle nostre associate che possono essere acquistati da aziende del sistema industriale confindustriale».«Ringrazio il presidente di Confindustria Silvano Pagliuca», aggiunge D’Intino, «che ha accolto subito la nostra richiesta di collaborazione. Con l’Accordo regionale siglato, primo a livello nazionale, intendiamo offrire ai nostri associati un canale di comunicazione qualificato per favorire l’incrocio tra domanda ed offerta di crediti fiscali, derivanti da bonus edilizi, anche per concentrare i benefici nel contesto del sistema. In Abruzzo, gli interventi sostenuti dal Superbonus sono passati da 2.500 del 2021 ai 7.500 del 2022 (+300%) con più di 2 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione, a fronte dei 554 milioni registrati nel 2021».«Questi numeri», conclude, «hanno una valenza straordinaria, certificano che il superbonus è stato volàno di ripresa e sviluppo, soprattutto nella fase post Covid, e meritano, pertanto, il riconoscimento, la tutela e la promozione da parte del nostro Sistema, in attesa che il Governo faccia la sua parte».Presente alla stipula dell'Intesa anche l’avvocatoper Kpmg, multinazionale per la fornitura di servizi professionali integrati alle imprese che si è resa disponibile ad offrire, su richiesta, agli associati un servizio dedicato di due diligence tecnica e fiscale oltre che di verifica in cantiere ed ha espresso profonda soddisfazione nel collaborare in un progetto volto ad aiutare le imprese locali nella liquidazione dei propri crediti d’imposta. L’Ufficio Kpmg di Pescara, composto da oltre 50 professionisti, assiste già a livello nazionale diverse banche, general contractor e multiutilities nelle attività di verifica dei crediti SuperBonus.