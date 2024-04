Torna la neve sui monti d'Abruzzo, ai Piani di Pezza -11.4°C

Neve fresca sulle montagne abruzzesi. Dopo le precipitazioni di ieri pomeriggio e della notte, la giornata di sole mostra oggi nuovamente imbiancate le cime della Maiella e del Gran Sasso.

Ecco le temperature minime registrate questa mattina dall'associazione Caput Frigoris (https://www.caputfrigoris.it)

che gestisce una rete di monitoraggio, in Abruzzo e regioni limitrofe, con oltre 30 stazioni meteo e webcam: Piani di Pezza, a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila) -11.4° C; a Campo Felice, stazione a 1538 metri, -10.4° C; sull'Altopiano delle Cinque Miglia, 1250 metri di quota, -7.5° C; a Passo Godi, 1560 metri nel territorio di Scanno (L'Aquila), -7.3° C; sull'Altopiano Quarto Santa Chiara, 1250 metri nel territorio di Palena (Chieti), tra Monte Pizzalto e Monte Porrara, -7.2° C (dato in collaborazione con Chieti Meteo); al Rifugio Franchetti, 2433 metri sul Gran Sasso nel territorio di Pietracamela (Teramo), -7.1° C; al Rifugio Capanna di Sevice, sul Monte Velino a quota 2119, -6.9° C; a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2132 metri, -6.2° C; in località Majelletta Blockhaus, nel territorio di Pretoro (Chieti), con stazione a quota 2003 metri, -5.6° C (dato in collaborazione con Chieti Meteo); a Rocca di Mezzo (L'Aquila), 1280 metri di quota, -5.6° C; a Santo Stefano di Sessanio, 1220 metri, -4.9° C; a Rovere, frazione di Rocca di Mezzo, -4.8° C; a Ovindoli, 1390 metri di quota, -3.8° C; a L' Aquila Ovest -2.1° C; a Pescasseroli, quota 1174 metri, -1.6° C. Fuori Abruzzo registrata una temperatura di -6.9° C sull'Altopiano di Castelluccio di Norcia.

"Purtroppo queste condizioni - osservano dall'associazione Caput Frigoris - non aiutano la vegetazione che era partita in

anticipo a causa del caldo anomalo avuto in precedenza".