Traffico di armi e cocaina, sei arresti

ASCOLI PICENO. Al termine dell'operazione Ciudad Perdida, nelle prime ore della mattinata di oggi, la squadra mobile di Ascoli Piceno, con i colleghi di Roma e del reparto prevenzione crimine di Pescara, ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice delle indagini prliminari (gip) di Ascoli su richiesta della locale procura per reati legati al traffico di internazionale di cocaina e al traffico di armi da guerra. Nel corso dell'operazione, cominciata nell'estate 2018, che vede indagate complessivamente 19 persone, sono stati arrestati in flagranza di reato 6 soggetti, sequestrati sul territorio provinciale oltre 3,5 kg di sostanze stupefacenti e circa 60 mila euro in contanti. Il 29 novembre 2018 è stato bloccato un Tir alla frontiera del Brennero col sequestro di 9 chili di cocaina purissima, 4 mitragliatori, 4 pistole e 230 cartucce. I dettagli dell'operazione verranno illustrati in una conferenza stampa convocata alla questura di Ascoli Piceno.