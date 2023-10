Traguardo Lavoro, in tv incrocio domanda-offerta

Appuntamento in tv con offerte di lavoro, opportunità, concorsi pubblici, richieste. Lunedì dalle ore 20,30 c'è in diretta su Rete8 Traguardo Lavoro, la trasmissione dedicata a chi cerca occupazione e a chi offre è in cerca di nuovi profili. Traguardo Lavoro è in sinergia con il Centro ed è condotta dal giornalista Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino.

In studio dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i requisiti e le scadenze. In anteprima le pagine dell’Inserto Lavoro del Centro. E poi le offerte dei Centri per l'impiego e i video-curriculum inviati dai telespettatori. Per l’invio di offerte, candidature, video-curriculum, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it Numero diretta Rete8: 0871.5873230.