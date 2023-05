"Traguardo Lavoro", va in onda l'ultima puntata della stagione

Torna domani, lunedì 29 maggio, l’appuntamento in tv con le offerte e le richieste occupazionali di Traguardo Lavoro, la trasmissione di Rete8, in sinergia con il Centro, che si occupa di opportunità, concorsi pubblici, richieste, formazione e orientamento in particolare in Abruzzo e Molise. Per l’occasione si inizia con 5’ di anticipo, alle 20,20 con l’ultima puntata della stagione del format tv di riferimento sia per quanti cercano lavoro e assumono sia per coloro che vogliono cambiare lavoro e rimettersi in gioco.

Conduce il giornalista Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino. In studio dirigenti e rappresentanti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti che illustrano le posizioni aperte, i requisiti. le selezioni in corso e le scadenze entro le quali si possono inviare le candidature.

Nella puntata di lunedì 29 maggio, Traguardo Lavoro dà visibilità ad altre offerte con immediata assunzione per l’estate e in particolare nel campo dei servizi per il turismo presso hotel, villaggi e agenzie di animazione. E poi i profili aperti che sono nati a seguito di specifici corsi di formazione sempre nel turismo e in particolare per istruttori di e-bike in Abruzzo.

Per quel che riguarda la formazione c’è lo spazio Cenfop – Consorzio enti formazione – in cui si parla di opportunità di riqualificazione e corsi gratuiti per tutte le età.

In anteprima le pagine dell’Insero Lavoro che esce di martedì sul quotidiano il Centro, quindi i principali concorsi pubblici in atto con le relative scadenze.

Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un posto di inviare e quindi mostrare in tv il videocurriculum, un breve (max 1’) video di presentazione con le proprie competenze e aspirazioni

Si può anche telefonare e intervenire in diretta al telefono 0871.5873230.

L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 20,25 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it

Numero diretta Rete8: 0871.5873230.