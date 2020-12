Tutti su e-bike e monopattini, il bonus arriva anche agli altri comuni: ecco quali

L'AQUILA. Il bonus per i monopattini viene esteso a 22 Comuni, non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti inferiore a 50.000 e superiore a 10.000, per un importo di 300mila euro. È uno dei provvedimenti più importanti approvati ieri dalla giunta regionale riunita all’Aquila. Su proposta dell’assessore al Turismo Daniele D’Amario, sono stati deliberati incentivi per l’acquisto di mezzi di modalità sostenibile. La novità sostanziale è che è stato approvato l’atto di indirizzo che definisce requisiti, criteri, termini e modalità specifici per la concessione di contributi per l’acquisto di mezzi idonei alla mobilità sostenibile (bici, e-bike, monopattini) anche a favore dei cittadini residenti nei 22 Comuni con un numero di abitanti inferiore a 50.000 e superiore a 10.000, che prima erano esclusi dal bonus nazionale. In Abruzzo rientravano nella fascia bonus per il monopattino solo Pescara, L’Aquila, Chieti, Teramo e Montesilvano, che hanno più di 50mila abitanti. Adesso, invece, il bonus viene esteso anche ai Comuni di Avezzano, Celano, Sulmona, Atessa, Francavilla, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, San Salvo, Vasto, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Penne, Spoltore, Alba Adriatica, Atri, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto, Silvi e Tortoreto.

Successivamente il Sottosegretario alla Presidenza De Annuntiis ha precisato che "il bonus è volto prioritariamente, se non esclusivamente, a finanziare l'acquisto di bici ed e-bike. Solo in caso di risorse residuali potrà essere ammesso l'acquisto di monopattini elettrici".

EMERGENZA SANITARIA. Su proposta dell’assessore Guido Quintino Liris è stata approvata la variazione di bilancio in base alle richieste pervenute dai vari Dipartimenti. Le principali voci oggetto di variazione sono il fondo per l’acquisto di medicinali innovativi (un milione 262mila euro), fondo acquisto medicinali oncologici innovativi (109mila euro), acconto quota vincolata per la formazione dei medici di medicina generale (61mila euro), interventi per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli istituti penitenziari (99mila euro).

STRUTTURE PER DISABILI. Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, sono previsti 880mila euro per gli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, a seguito dell’emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare i costi per sistemi di protezione del personale e degli utenti. La giunta ha approvato i criteri in base ai quali gli enti che gestiscono strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale per persone con disabilità, potranno fare richiesta di contributo per spese sostenute tra il 17 marzo e il 31 luglio.

MOROSI INCOLPEVOLI. Approvato un provvedimento con il quale viene individuato un fondo da destinare al pagamento dei canoni di affitto non corrisposti da parte di inquilini morosi incolpevoli. Il governo ha assegnato un finanziamento di un milione 283mila euro alla Regione per il 2019. Il provvedimento approvato dalla giunta stabilisce che i Comuni interessati, non appena perfezionati i bandi per l’individuazione dei soggetti beneficiari, dovranno inoltrare richiesta al servizio Edilizia sociale, ai fini dell’erogazione delle risorse.