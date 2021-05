Vaccinazioni in Abruzzo, se si continua così immunità di gregge tra 4 mesi

PESCARA. Tornano a Pescara e in provincia gli "open day" di AstraZeneca rivolti agli over 60. Le sedi per la somministrazione sono il polo vaccinale del Pala Fiere, nel capoluogo adriatico, giovedì 6 maggio, e il Pala Dean Martin a Montesilvano, lunedì 10, mercoledì 12 e venerdì 14 maggio.Per quanto riguarda Pescara sono disponibili altre 300 dosi ed è possibile prenotarsi nell'apposita sezione del sito del Comune (www.comune.pescara.it).

Anche nel caso di Montesilvano le prenotazioni per i tre giorni sono aperte da oggi, sul link https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/. L'obiettivo del Comune è di arrivare a immunizzare entro l'estate tutta la popolazione.

In linea generale, seguendo l'andamento attuale delle vaccinazioni in Abruzzo e proiettando i dati in prospettiva, emerge per l’Abruzzo una riduzione delle tempistiche per l’immunità di gregge. Lunedì il raggiungimento del 70 per cento della popolazione abruzzese immunizzata era fissato al 10 settembre, ieri sera la data era ancora più vicina. Infatti il traguardo, sempre sulla base dell’andamento delle vaccinazioni, era indicato per il prossimo 4 settembre. Se così fosse, il sospirato traguardo arriverebbe tra quattro mesi e tre giorni.

