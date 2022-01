Via al nuovo Cup telematico: 191 prestazioni sanitarie si prenotano da casa

PESCARA. E' attivo da domani il nuovo servizio telematico della Regione che consente a tutti gli utenti in possesso di Spid di prenotare le prestazioni sanitarie, in autonomia e direttamente da casa propria, in tutte le strutture del territorio abruzzese.

Lo rende noto l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, rimarcando “come il nuovo servizio di Abruzzo Sanità On Line vada ad arricchire il catalogo di quelli già disponibili sul portale: scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, ristampa dei tesserini sanitari e di esenzione, gestione delle deleghe per consentire l’operatività anche per minori e maggiorenni non autosufficienti, oltre aver gestito una serie di servizi relativi alle prenotazioni dei vaccini Covid”. Il servizio è stato attivato con la cooperazione tra i dipartimenti Sanità e Risorse della Regione e l’Aric.

Il servizio è raggiungibile, come tutti gli altri, sempre nel portale di Abruzzo Sanità Online (https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi) e può essere raggiunto da tutti i dispositivi fissi e mobili. In questa prima fase è possibile prenotare, muniti di prescrizione medica, solo le 191 prestazioni sanitarie soggette al monitoraggio delle liste di attesa e inserite nel piano operativo regionale. Da domani il servizio unificato di prenotazione su tutto il territorio regionale sarà garantito anche dagli sportelli Cup fisici e telefonici di tutte le Asl, che hanno già messo a sistema la condivisione delle rispettive agende. La Regione fa sapere che nei prossimi mesi, terminato il primo periodo di sperimentazione, ogni Asl potrà ampliare il catalogo delle prestazioni prenotabili, sarà possibile utilizzare il servizio anche con specifiche app e il pagamento del ticket potrà essere effettuato direttamente nel portale, senza doversi collegare ai siti aziendali.