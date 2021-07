Visite e concerti, l'Abruzzo celebra la "Notte europea dei Musei"

Tra musica e cultura, l’Abruzzo celebra la “Notte europea dei Musei”. Sono diverse le strutture museali che hanno aderito all’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’Icom. In programma domani, sabato 3 luglio, alla sua 17ª edizione, la Notte europea dei Musei coinvolge suggestive location e musei della regione.

A Pescara saranno visitabili il Museo delle Genti d’Abruzzo e il Museo Cascella. Le strutture restano aperte oltre l’orario

di chiusura e sono fruibili a un prezzo ridotto. L’ingresso è consentito nel rispetto della normativa anti-Covid. Le visite guidate sono in programma alle 19 e alle 21.30, per consentire al pubblico di accedere a entrambe le strutture. "Si tratta di un’iniziativa che quest’anno assume una valenza particolarmente importante", dichiara Letizia Lizza, direttrice della Fondazione Genti d’Abruzzo. "Per tutti noi è un riappropriarsi degli spazi culturali che per tanto tempo ci sono stati negati. È un modo per partecipare alla rinascita". La prenotazione è obbligatoria.

A Campli la Notte dei Musei è il tema del nuovo appuntamento con “borGO!”, il format ideato dall’amministrazione comunale per la promozione turistica del borgo Farnese, tra i più belli d’Italia. Il Museo Archeologico Nazionale di Campli accoglie i visitatori, in via straordinaria, dalle 20 alle 23 con ingresso al costo simbolico di un euro; in cartellone, alle 21.30, c’è l’esibizione del chitarrista Luigi Di Nanna, allievo del Conservatorio Braga di Teramo. Visitabili fino alle 23 anche la Scala Santa, la Cattedrale di Santa Maria in Platea e la Casa del Medico. In Piazza Vittorio Emanuele II, di scena il Pino Blonna live show. L’Ufficio Turistico del Comune, inoltre, dà la possibilità di usufruire della visita guidata gratuita ai principali monumenti cittadini a chi ha prenotato una cena o un aperitivo in uno dei bar o ristoranti del centro storico.

A Chieti serata in musica al Museo La Civitella, con ingresso gratuito dalle 21 alle 23. Nella Sala dei Frontoni si esibiscono il Coro Selecchy, diretto da Mariarita D’Orazio (al pianoforte Mimmo Speranza, alle percussioni Luciano Serraiocco), e il Vocal Ensemble NoteinCorso, diretto da Cristina Di Zio (al pianoforte Maria del Mar Cabazuelo, alle percussioni Alessia D’Alanno).

A Lanciano nel chiostro del Parco delle Arti Musicali alle 21, è di scena un nuovo appuntamento con l’Estate Musicale Frentana. Sul palco l’Orchestra di Fiati “Pietro Marincola” Città di Lanciano, diretta da Leontino Iezzi, con i cantanti lirici Laura Ranieri e Tommaso Mangifesta. Si esibisce, come oboe solista, Andrea Tenaglia, direttore artistico dell’Estate

Musicale Frentana.