Shrinkflation, quando il pacco si restringe

Alle tante parole inglesi che dobbiamo adottare controvoglia e alla fine confrontarci occorre aggiungerne un'altra: “Shrinkflation”. Solo a pronunciarla fa ribrezzo. Eppure è quantomai attuale. Viene dall'unione dal verbo to shrink - ovvero restringere- e inflation - inflazione, ed esprime la tecnica di marketing con la quale le aziende soprattutto in questo periodo riducono la quantità di prodotto nelle confezioni, mantenendo i prezzi sostanzialmente invariati. Alcuni esempi: un tubetto di dentifricio che prima conteneva 75 ml ora ne contiene 65; le mozzarelle che venivano vendute in confezioni da 125 grammi oggi sono impacchettate nel formato da 100.

Tutto questo avviene mentre il prezzo resta identico. In poche parole i consumatori spendono lo stesso ma acquistano meno prodotto. E in pochi si accorgono dei cambiamenti, e notano un peso netto inferiore del prodotto o una confezione ridotta. Occhio anche alla pasta, ai saponi, alle bevande energizzanti, ai succhi di frutta, ai biscotti, al cibo per animali.

Difficile trovare una parola italiana alternativa che renda direttamente idea di questa tecnica. Se dovessimo tradurre letteralmente ci viene proposto "restringimento", sì, il restringimento delle confezioni e non del prezzo. Più efficace sarebbe la parola speculazione, cioé approfittare della guerra, dell'era post pandemica, dell'aumento dei costi, per aumentare indirettamente il costo unitario del prodotto a discapito sempre dei consumatori .

L'Antitrust ha acceso i riflettori sulla “Shrinkflation” e ci fa sapere che sta monitorando il fenomeno al fine di verificare se possa avere rilevanza ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette.

In Abruzzo se ne sta occupando l'Associazione consumatori “Contribuenti Abruzzo” che nel caso dovesse rilevare una pratica commerciale scorretta ha intenzione di rivolgersi alle Procure. I consumatori intanto facciano attenzione al "pacchetto", in agguato c'è la Shrinkflation.