Addio a Peppino Diella, pasticcere e uomo di sport

VASTO. È morto Peppino Diella, molto conosciuto in città per la pasticceria che gestiva con il fratello Cosimo e per la sua passione per la pallavolo. Per diversi anni è stato dirigente di club locali ed in particolare della Magica Team Volley, società e squadra da lui fondata e ogni estate organizzava il trofeo "Davide Centofanti" di beach volley a Vasto Marina. Avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 13 marzo. "Il Comitato territoriale Fipav Abruzzo Sud-Est rivolge le più sentite condoglianze a tutti i familiari del caro Peppino Diella, grande appassionato del nostro sport e da sempre impegnato sui campi". I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di San Pietro in Sant'Antonio di Padova.