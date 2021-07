Albergo di San Vito vince in tv ai “4 Hotel” 

LANCIANO. La Chiave dei trabocchi, l’hotel 4 stelle di San Vito Chietino, è il vincitore della trasmissione di Sky “4 Hotel” con Bruno Barbieri. La struttura total white è stata rilevata 6 anni fa dalla famiglia Marfisi e ristrutturata in un design minimal, che ha conquistato lo chef Barbieri, esperto di accoglienza alberghiera, il quale l’ha definita «una vera terrazza sul mare».

A gestirlo sono Francesca e le sue sorelle Anna e Chiara, che hanno ottenuto il più alto gradimento sia degli albergatori concorrenti, due strutture di Vasto e una di Crecchio, che del mattatore Barbieri.

«Insieme ai nostri genitori abbiamo deciso di metterci in gioco per promuovere il nostro meraviglioso e suggestivo Abruzzo», dice Francesca Marfisi (nella foto). Non è mancato il test del cliente esigente, con lo chef che senza preavviso ha richiesto in camera pop-corn in vari gusti, prova egregiamente superata dallo staff. La visuale sul mare è stato un altro punto di forza. «Continueremo ad investire sulla Costa dei trabocchi perché ci crediamo», conclude Francesca, «e perché la nostra terra è fantastica. Ma tutto questo è possibile grazie al prezioso aiuto di Angelo, Lorenzo e tutto lo staff: senza la loro collaborazione, l’impegno e la passione mia e della mia famiglia sarebbe vano». (s.so.)

