Amazzone cade da cavallo, lo sceicco di Dubai le invia i fiori a casa

CASTEL FRENTANO. Uno sceicco delle famiglie regnanti degli Emirati Arabi Uniti ha fatto recapitare un mazzo di fiori a una giovane amazzone che era caduta da cavallo durante una gara ippica - organizzata dalla scuderia La Mandrakata di Massimo Verna - svolta a Sant’Eusanio del Sangro. Un gesto che si vede compiere sempre più di rado e che in questo periodo difficile acquista un valore extra.

La ragazza Giorgia Del Nobile era caduta rovinosamente a terra per fortuna senza particolari conseguenze. Era comunque stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Pescara.

Lo sceicco Sheikh Tahnoon Bin Khalifa Al Nahyan, che ha patrocinato tutto il circuito endurance nell'ambito del quale rientrava la gara, si è voluto collegare telefonicamente sia con la ragazza sia con Francesco Colombo, cavaliere tesserato in Puglia, che non aveva esitato a fermarsi, prestandole soccorso, non curante di proseguire la gara. Quindi ha fatto recapitare alla ragazza, nel frattempo tornata a casa, un mazzo di fiori con i colori del califfato, bianco e oro, e il fiocco con i colori della bandiera di Dubai, augurandole la pronta guarigione e di tornare presto in sella. Il pensiero è andato anche a Francesco, che è stato omaggiato del “premio Fair Play” con la maglia ufficiale del circuito abruzzese.

