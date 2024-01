Assalto all'Ivri: "Adoperate tecniche simili a quelle militari" / I NOMI DEGLI ARRESTATI

CHIETI. "Sono state utilizzate tecniche simili a quelle militari evidentemente c'è una esercitazione che non è episodica nell'utilizzo delle armi, ma anche nelle tecniche vere e proprie: il fatto di posizionare dei mezzi pesanti lungo le strade, come è successo in questo caso, lungo l'asse attrezzato Chieti-Pescara e dandoli alle fiamme, l'utilizzo dei chiodi a tre punte, sono tecniche, abbiamo avuto modo di vedere anche i filmati, si muovono come se fossero dei militari". Si è espresso così il questore di Chieti Aurelio Montauti sulla banda sgominata a seguito delle indagini sull'assalto all'Ivri di San Giovanni Teatino commesso il 24 marzo del 2022 e che fruttò un bottino di 4,8 milioni di euro.

I NOMI

I sei arrestati, tutti portati in carcere e tutti con precedenti, sono: Alessandro Cirulli (36 anni), Pietro Gervasio (45) e Francesco Carosiello (36), tutti e tre di Cerignola, Ferdinando Piazzolla (36) di Canosa di Puglia, ma residente in provincia di Teramo, e Massimo Galantucci (46) di Spinazzola, Antonio Frani (42) di Guardiagrele. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip dell'Aquila, Marco Billi, su richiesta del pm Simonetta Ciccarelli della Procura distrettuale antimafia di L'Aquila.

LE INDAGINI

"E' stato un eccellente risultato portato a termine grazie al lavoro costante, alla professionalità, alla bravura dei colleghi della Squadra mobile di Chieti unitamente ai colleghi della Squadra mobile di Foggia, sotto il coordinamento del Servizio centrale operativo (Sco) di Roma", ha aggiunto il questoire illustrando il bilancio dei 6 arresti e delle 23 perquisizioni per un tolate di una trentina di indagati. "I Cerignolani costituiscono il nucleo centrale di questa organizzazione malavitosa, sono estremamente specializzati in questo tipo di attacchi, di azioni criminose, e quindi grazie anche all'apporto dato dagli operatori della Polizia scientifica che ritengo sia una delle migliori Polizie scientifiche al mondo, è stato possibile risalire a tutti i movimenti che hanno preceduto l'esecuzione di questa gravissima rapina".

Il Tir che venne incendiato durante la rapina