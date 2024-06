Non rientra in carcere, caccia al "rapinatore gentiluomo"

LANCIANO. Un detenuto in licenza premio non è rientrato ieri, 26 giugno, nel carcere di Villa Stanazzo, dove stava scontando la sua condanna. Si tratta di Paolo Pennacchione, 50enne di Ortona, soprannominato "il rapinatore gentiluomo" e condannato per diverse rapine a banche, messe a segno per lo più tra le Marche e l’Abruzzo. Venne arrestato nel marzo 2011 ed è stato detenuto in varie carceri prima di arrivare, qualche mese fa, nell’istituto penitenziario di Lanciano.

Doveva rientrare dalla licenza ieri alle 10.20 ma non si è presentato ai cancelli del supercarcere. Da subito il personale della casa circondariale si è attivato per cercarlo, nell’ipotesi che gli potesse essere accaduto qualcosa. E’ stato fatto anche un accertamento nell’abitazione di Ortona, dove vive l’anziano padre, ma anche questi risulta sparito. Non è escluso che l’uomo possa averlo portato con sé nella fuga. Attualmente è ricercato per evasione sul territorio nazionale e all’estero.

