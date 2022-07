Premio Michetti, stasera l'assegnazione: 13 artisti in gara e 129 opere in concorso

FRANCAVILLA AL MARE. Sono 13 gli artisti italiani in concorso per la 73esima edizione del Premio Michetti, dal titolo “Figura, figurae. L’immagine delle immagini”, a cura di Nunzio Giustozzi, in collaborazione con il Museo Barbella di Chieti e con l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo.

Il Premio Michetti viene assegnato nel corso dell’inaugurazione in programma oggi alle ore 19 in Piazza della Rinascita, vicino a Palazzo San Domenico a Francavilla al Mare. Presidente della giuria dell’edizione 73 è lo storico dell’arte Costantino D’Orazio, curatore nella Sovrintendenza capitolina ai beni culturali.

Membri della giuria: Angelo Piero Cappello (Direttore del Centro per libro e la lettura), Alessandro Caruso (Vicedirettore The Watcher Post), Lella Mazzoli (Direttore dell’Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino), Cristina Ricciardi (Storica dell’arte dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara), Daniela Simoni (Presidente del Centro Studi Osvaldo Licini) e Andrea Lombardinilo (Presidente della Fondazione Michetti). Il Premio Michetti è realizzato con il sostegno della Regione Abruzzo e del Comune di Francavilla al Mare.

Questi gli artisti in concorso: Giulio Catelli, Paolo Delle Monache, Roberto De Santis, Monica Ferrando, Giovanni Gasparro, Elena Giustozzi, Matteo Massagrande, Luca Pignatelli, Luigi Spina, Marzio Tamer, Sandro Trotti, Velasco Vitali, Rita Vitali Rosati.

La novità del 2022 è la prima edizione del Premio “Digital Michetti”, che sarà assegnato dal voto digitale degli appassionati d’arte e degli affezionati del Premio Michetti, che possono votare le opere in concorso a partire dal 1° agosto 2022 fino al 21 settembre, su www.fondazionemichetti.it. Il Digital Michetti sarà assegnato a conclusione della rassegna, sabato 24 settembre.