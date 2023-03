Premio Prisco, scelti i finalisti: ci sono Dybala, Grosso e Galliani

CHIETI. Premio Prisco, scelte le terne dei finalisti. Questi i nomi da cui usciranno fuori i vincitori di ciascuna categoria. Dirigenti di società: Adriano Galliani (Monza), Cristiano Giuntoli (Napoli), Saverio Sticchi Damiani (Lecce). Allenatori: Dejan Stankovic (Sampdoria), Fabio Grosso (Frosinone), Thiago Motta (Bologna); Calciatori: Paulo Dybala (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Domenico Berardi (Sassuolo).

Premio speciale di giornalismo "Nando Martellini": Aldo Cazzullo (Corriere della Sera), Anna Billò (Sky Sport), Luigi Garlando (Gazzetta dello Sport).

La giuria presieduta da Italo Cucci e composta dai giornalisti Ivan Zazzaroni, Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D'Amico, con la partecipazione straordinaria dell'ex presidente della Figc e attuale presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete, e dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore "Giuseppe Prisco", si è riunita stamani a Bolognano, nell'azienda agricola "Ciccio Zaccagnini" (ove l'indimenticabile ex vicepresidente dell'Inter era solito recarsi in occasione dei suoi frequenti viaggi in Abruzzo), per procedere alla selezione della rosa dei finalisti della 19esima edizione del Premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva.

L'iniziativa si propone di attribuire annualmente un significativo riconoscimento al dirigente, all'allenatore e al calciatore che maggiormente abbiano contribuito, mantenendo uno stile di comportamento responsabile ed equilibrato, alla serenità del nostro campionato, accettando sportivamente la sconfitta e sdrammatizzando gli episodi controversi.

La stessa giuria ha altresì selezionato i finalisti della 17esima edizione del Premio speciale di giornalismo "Nando Martellini", riconoscimento dedicato al popolare giornalista scomparso nel 2004, già componente della giuria del Prisco. Ai vincitori, che saranno proclamati nelle prossime settimane, verrà conferita una creazione artistica appositamente realizzata dal pittore, scultore e incisore Mimmo Paladino, nel corso di una cerimonia che si svolgerà lunedì 29 maggio, alle ore 11, al teatro Marrucino di Chieti e che sarà condotta dal giornalista Stanislao Liberatore.