Rifugiato, ospite in un hotel e con il reddito di cittadinanza

SCHIAVI D'ABRUZZO. Ospitato come rifugiato e domiciliato da 2 anni in un hotel, i carabinieri scoprono che usufruisce del sostegno del reddito di cittadinanza che in realtà non gli spetta. Protagonista un cittadino di origini pakistane di 38 anni.

I militari della Stazione di Schiavi, appartenente alla Compagnia di Atessa, hanno accertato che l'uomo aveva dichiarato il falso nella dichiarazione sostitutiva unica, e cioé che aveva la residenza in Italia da almeno 10 anni, in modo da poter avere il reddito di cittadinanza per un anno, da gennaio 2021: circa 3.388 euro che ora, a seguito della denuncia alla Procura e all'Inps di Chieti, il 38enne deve restituire.