Scavi nella roccia, scatta il sequestro

CHIETI. Sigilli ad una cava di circa 7mila metri quadrati in cui veniva estratto materiale pietroso senza le necessarie autorizzazioni. Il sequestro è stato eseguito, nel territorio del Chietino, dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti che hanno operato in collaborazione con i funzionari dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio della Regione Abruzzo. La sanzione pecuniaria prevista ammonta ad un massimo di 10mila euro, oltre a un risarcimento in base alla escavazione illecita effettuata.

I controlli sono stati disposti dal Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” finalizzati ad accertare illeciti in materia di attività estrattive.

La Regione ha disposto la provvisoria sospensione dell’impianto, in attesa che la ditta invii la documentazione sulla propria attività.