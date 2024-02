Scontri tra ultrà del Chieti e dell'Avezzano / VIDEO

CHIETI. Derby d'Abruzzo tra Chieti e Avezzano infuocato anche fuori dal campo, con le opposte tifoserie che si sono affrontate già prima del fischio dell'arbitro. I tifosi neroverdi hanno atteso i sostenitori della squadra ospite e, al momento dell'arrivo, sono scattati i tafferugli.

Scontri tra le tifoserie del Chieti e dell'Avezzano Tafferugli prima del derby di serie D allo stadio Angelini

Con una recinzione di metallo a dividere le opposte tifoserie non c'è stato contatto diretto tra i tifosi. E' però partito un pericoloso lancio di oggetti, tra cui anche sassi e bottiglie di vetro. Diverse le auto parcheggiate in viale Abruzzo che si sono trovate in mezzo. Il danno più grave è stato stato subito da una Lancia Musa, il cui tettuccio di vetro è stato sfondato probabilmente da un sasso. Come mostriamo nella foto in basso.

La partita finisce con l'Avezzano che si aggiudica il derby con la rete di Roberti a fine primo tempo. La contestazione dei tifosi neroverdì non si placa e questa volta si rivolge contro la dirigenza.

Per quanto riguarda le altre abruzzesi di serie D, L'Aquila vince in casa 2-1 contro la Tivoli con i due gol nel primo tempo di Marcheggiani e Del Pinto e quello della Tivoli nella ripresa di Camilli. Da segnalare la sostituzione nel secondo tempo di Banegas che non reagisce bene e se la prende platealmente con l'allenatore Cappellacci. A fine partita, però, il mister getta acqua sul fuoco commentando l'accaduto.

Notaresco, infine, nell'anticipo di sabato, aveva vinto 1-0 in casa contro il Vastogirardi.