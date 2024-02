Si barrica in casa per quattro ore di follia, ora è in ospedale

CHIETI. Si è barricato in casa e ha minacciato di appiccare un incendio. Così un bidello teatino di 42 anni ha seminato il panico nel condominio Panorama di via Madonna degli Angeli 107, alle porte del centro di Chieti: una ventina di

famiglie sono state evacuate. L’allarme è rientrato dopo una trattativa durata quattro ore, al termine della quale i carabinieri hanno convinto l’uomo a desistere: tuttora ricoverato in ospedale, sarà denunciato per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Già nel novembre 2022 il 42enne era stato denunciato per aver terrorizzato con un bastone un gruppo di ragazzini che stava festeggiando Halloween e per aver aggredito i carabinieri allo Scalo, in viale Abruzzo, nel parcheggio del supermercato Conad.

ARTICOLO SUL QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA