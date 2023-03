Vanno per funghi e si perdono nei boschi a Borrello: trovati dopo tre ore in Molise

ATESSA. Avventura a lieto fine per due settantenni, un uomo e una donna residenti a Chieti che si erano addentrati nei boschi di Borrello alla ricerca di funghi. I due si erano persi e dopo tre ore di ricerche sono stati rintracciati in Molise e quindi tratti in salvo dai carabinieri con l’apporto di un allevatore di Rosello conoscitore della zona.

A dare l’allarme alle 14,45 di ieri 8 marzo, era stato l’uomo alla centrale operativa dei carabinieri di Atessa mediante il numero unico di pronto intervento 112. I militari della Stazionedi Borrello sono a loro volta riusciti a contattare uno dei dispersi tramite whatsapp riuscendo ad avere le coordinate del punto dove si trovava.

Dopo quasi due ore di cammino nella fitta boscaglia, con terreno a tratti fortemente impervio e con una visibilità oramai ridotta data l’ora, intorno alle 17,30 i due dispersi, che nel frattempo si erano spinti fino in Molise nel bosco di Vallazuna nel comune di Pescopennataro (IS), sono stati recuperati dai ricercatori e trasportati in buone condizioni di salute fino a Borrello.