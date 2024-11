Vincono 50mila euro ad Affari tuoi

VASTO. Partecipazione fortunata alla trasmissione di RaiUno “Affari tuoi” per una giovane coppia di Vasto. Luca Sansiviero, 33 anni, impiegato amministrativo, e la fidanzata Carmen Battista, 30, sono tornati a casa con un assegno da 50mila euro in gettoni d'oro. Una vincita frutto della bella partita con la fortuna giocata dai ragazzi, che convoleranno a nozze il 22 agosto del prossimo anno.

Luca è entrato nella trasmissione lo scorso 28 ottobre nel ruolo di “pacchista” per l'Abruzzo, fino a quando martedì sera non è stata la sua volta di partecipare come concorrente al programma presentato da Stefano De Martino. Dopo aver eliminato diverse scatole blu, contenenti le somme più basse, i ragazzi sono rimasti alla fine con i pacchi contenenti 10 euro da un lato e 200mila dall'altro.

A quel punto il “dottore”, che per tutta la puntata ha fatto offerte sempre rifiutate dalla coppia, ha alzato la posta e messo sul piatto 50mila euro. Davanti a questa cospicua somma, Luca e Carmen non hanno rifiutato: scelta azzeccata, poiché nel loro pacco n.18 c'erano 10 euro. (s.so.)