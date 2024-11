Comunicato Stampa: CRV - Iniziato esame del pdl n. 286 che disciplina le attività di commercio nella Regione del Veneto

Terza commissione - Iniziato l’esame del progetto di legge n. 286 “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto” (Arv) Venezia 20 nov. 2024 - Nel corso della seduta odierna, la Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), ha dato il proprio via libera unanime al parere alla Giunta regionale n. 452 sulla prossima apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per una serie di interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-27, riferiti in particolare a investimenti produttivi agricoli e all’insediamento di giovani agricoltori; approvato all’unanimità anche il parere alla Giunta regionale n. 453, in base al quale sarà possibile modificare il Programma di Sviluppo Rurale 2014-22 per utilizzarne al completo le risorse. Di seguito, la Commissione ha iniziato l’esame dei primi trenta articoli del progetto di legge n. 286, di iniziativa della Giunta, che mira a disciplinare le attività di commercio nella Regione del Veneto rivisitando il quadro normativo vigente attraverso un intervento di razionalizzazione e di semplificazione per contribuire alla maggiore competitività e allo sviluppo del sistema commerciale veneto; l’iter istruttorio è destinato a proseguire nelle prossime sedute. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO