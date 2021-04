Addio a Raffaella Del Greco, poetessa, scrittrice e artista poliedrica

SULMONA. Addio alla poetessa e scrittrice abruzzese Raffaella del Greco. Donna forte e combattiva, avrebbe compiuto 95 anni in agosto. Ad annunciare la sua morte è stata su facebook da Roma l’adorata nipote Agnese Incurvati.

Nata ad Anversa, ha insegnato e scritto numerose pubblicazioni, molte delle quali in memoria della tragedia vissuta dal padre Michele Del Greco, pastore martire nella Resistenza per aver aiutato soldati anglo-americani e di altre nazionalità, prigionieri dei nazisti nel campo di concentramento di “Fonte d’Amore”, in fuga verso la libertà nei monti abruzzesi, nel settembre del 1943.

Pluripremiata ed encomiata in concorsi nazionali ed internazionali, Raffaella Del Greco per i suoi meriti aveva incontrato il presidente della Repubblica emerito, Carlo Azeglio Ciampi ed il Principe Carlo di Edimburgo.

Artista poliedrica, è stata anche autrice dei versi di canzoni in dialetto abruzzese che da anni sono nei programmi e repertori dei più rinomati gruppi corali d’Abruzzo. Qualche anno fa è stata protagonista in un’importante serie di documentari, di quattro episodi, prodotta dalla Seadog TV & Films Productions Ltd per l’emittente televisiva britannica Channel 4.