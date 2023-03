L'arte di Mark Kostabi protagonista a Storie

Con i suoi manichini senza volto racconta i dilemmi della società contemporanea, sempre in bilico tra la realtà e la finzione. E una domanda che rimbalza sul pubblico: ma dove finisce la realtà e dove comincia la finzione? È l’arte di Mark Kostabi. Dietro l’artista di New York che ama l’Abruzzo, c’è una carriera di oltre 40 anni di opere che mettono in discussione le certezze acquisite della modernità.

Pittore, scultore, musicista e compositore: tutte le facce di Kostabi sono al centro della puntata di “Storie - Le Emozioni della Vita”, il programma di Rete8 in collaborazione con il quotidiano il Centro in onda questa sera alle ore 21 condotto da Pietro Lambertini per la regia di Antonio D’Ottavio.