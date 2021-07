La serata di Pescara Jazz senza Gino Paoli

PESCARA. Sarà senza Gino Paoli la serata del 15 luglio del Pescara Jazz al teatro d'Annunzio. L'organizzazione dell'Ente manifestazioni pescaresi comunica infatti che il cantante sarà assente a causa di una indisposizione che lo ha costreto a rinunciare all'atteso tour con i Funk Off che fa tappa per k'appunto a Pescara giovedì sera. Pertanto lo spettacolo che si chiama proprio Gino Paoli insieme ai Funk Off, al d'Annunzio vedrà assente proprio il maestro Gino Paoli. Rimane confermata l'esibizione dei Funk Off.

Eventuali rimborsi possono essere richiesti via mail entro venti giorni alla segreteria dell'Ente manifestazioni pescaresi.

Francesco De Gregori

In compenso in Abruzzo arriva un altro cantante che ha fatto la storia della canzone italiana: Francesco De Gregori che martedì 10 agosto (ore 21,30) farà tappa in piazza Del Popolo ad Alba Adriatica con il suo "De Gregori & band live - greatest hits".: le canzoni più famose e significative del suo repertorio. Il concerto è organizzato nell’ambito del cartellone degli eventi estivi del Comune di Alba Adriatica.

Intanto domani 14 luglio alle ore 21,30 sul palco del teatro d'Annunzio a Pescara va in scena "Alza la voce", con Giulia Michelini e Paola Michelini, nell’ambito di Teatro al D’Annunzio, la stagione teatrale dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. "Alza la voce", un testo di Paola Michelini e Paolo Civati con la regia dello stesso Civati, è prodotto dal TSA Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. Le coreografie e i movimenti di scena sono di Lorenzo Balducci, le musiche originali di Valerio C. Faggioni, il video è creato da Daniele Salaris, la struttura di scena è di Fabio Giommarelli e le maschere e gli oggetti di scena sono di Elena Giampaoli. Alza la voce prende spunto da un fatto reale - l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina - e utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati oggi al femminile attraverso i personaggi di due donne: Stella e Pizza.