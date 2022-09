Miss Italia, otto abruzzesi verso la sfida finale / GUARDA CHI SONO

PESCARA. Sono otto belle abruzzesi e si preparano alle prefinali nazionali di Miss Italia dopo le sfilate in cui hanno vinto le fasce e avuto riconoscimenti.

L'appuntamento è a Fano in questo week end. Venerdì è prevista la serata di presentazione di tutte le finaliste, il 17 passerelle e scrematura da parte della commissione tecnica nazionale, domenica 18 il verdetto: si saprà chi saranno le finaliste assolute di Miss Italia 2022. Non si sa per il momento in che data e dove si terrà la finalissima.

Ecco le finaliste abruzzesi per cui tifare: Paola Finocchio, Miss Abruzzo 2022, di San Vito Chietino; Eleonora Iommi e Alessandra Agostinone, di Avezzano; Siria Di Giacomo, di Roccacasale; Beatrice Gioia, di Martinsicuro, Jenni Gallie, di Nereto; Francesca Scampoli, di Pescara, Xhorxha Gynai, di Teramo.