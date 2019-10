Postorino, Veronesi & Co: Pescara per 4 giorni è la casa di autori amati e di lettori 

PESCARA. Le strade di Pescara come pagine da sfogliare: ogni angolo, dalla città vecchia alle vie e piazze della movida e del commercio, e teatri, cinema, spazi d’arte e mercati diventano luoghi in cui incontrare i propri scrittori preferiti o quelli da scoprire, per ascoltarli parlare e raccontare della costruzione delle storie e dei personaggi che ci fanno compagnia. Arriva il Fla.

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre si rinnova per il settimo anno consecutivo l’appuntamento con il Festival di Libri e Altre cose organizzato come sempre da Mente Locale di Vincenzo D’Aquino con la direzione artistica di Luca Sofri e e la collaborazione di diversi partner nazionali e sponsor locali. Tra gli ospiti in cartellone Sandro Veronesi, Rosella Postorino, Marco Damilano, Vito Mancuso, Enrica Bonaccorti, Andrea Scanzi, Marianna Aprile, Gipi, Lo Stato Sociale, Malika Ayane.

Sandro Veronesi

La rassegna si concentra – è evidente – sui libri più amati e popolari e gli scrittori di primo piano del panorama letterario contemporaneo, l’approfondimento giornalistico e i temi di più stretta attualità. E poi musica, teatro, fumetti, reading, arte e fotografia che si mescolano e si contaminano.

Sono oltre 170 gli appuntamenti in cartellone, quasi tutti a ingresso gratuito grazie anche al sostegno del main sponsor Deco, da sei anni compagno di avventure del Fla, e al contributo del Comune di Pescara, il primo rappresentato dall’ad Valentina Di Zio mentre l’ente schierava il sindaco Carlo Masci e gli assessori alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone e al Commercio Alfredo Cremonese ieri alla conferenza stampa al caffé letterario di via delle Caserme di presentazione dell’iniziativa, che vanta le collaborazioni nazionali con Il Post, la Scuola Holden fondata da Alessandro Baricco e Rai Radio 3.

Dopo i numeri entusiasmanti della scorsa edizione – 30 mila spettatori/lettori, 150 ore di eventi, 1200 libri autografati dagli autori – il Fla rilancia e nel parterre dell’edizione 2019 troviamo dunque ospiti come il Premio Strega Sandro Veronesi, uno degli scrittori più letti e apprezzati in Italia, che presenta il suo nuovo romanzo “Colibrì” appena pubblicato per La nave di Teseo e lo storico veejay di Mtv e conduttore televisivo Andrea Pezzi, oggi imprenditore digitale (giovedì); il teologo Vito Mancuso con il suo ultimo volume “La forza di essere migliori” uscito con Garzanti, il giornalista e commentatore sportivo Sky Fabio Caressa e l’ex ministro ed ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni (venerdì 8).

Paolo Caressa

E c’è la band Lo Stato Sociale con il suo terzo romanzo “Sesso, droga e lavorare”, il direttore dell’Espresso Marco Damilano, il fumettista Gipi e la cantante e giudice di X-Factor 2019 Malika Ayane (sabato 9).

Promette emozioni la presenza della vincitrice del Premio Campiello 2018 con l’osannato “Le assaggiatrici” (Feltrinelli) Rosella Postorino con il suo primo libro per ragazzi “Tutti giù per aria” (Salani) in abbinata curiosa domenica 10 con uno dei più noti e apprezzati esponenti della stand up comedy in Italia, Saverio Raimondo. L’elenco è lunghissimo. Nei quattro giorni della manifestazione interverranno, tra gli altri, Marcello Fois, Stefano Catone, la splendida attrice pescarese Lucrezia Guidone che leggerà “L’arminuta”, il romanzo Premio Campiello dell’abruzzese Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) da cui ha tratto e diretto una piéce teatrale che sta calcando i palchi più prestigiosi, ospite giovedì 7 come pure Franco Arminio. E ancora Filippo Rossi, Chiara Valerio, Piero Trellini e Paolo Nori (venerdì); Pierluigi Battista, Enrica Bonaccorti, Vera Gheno, Pietro Biancardi, Elena Loewenthal, Roberto Battiston (sabato 9); Fabio Geda, Roberta Scorranese, Marianna Aprile, Matteo Caccia e Viola Ardone (domenica 10).

I cantautori La rinnovata collaborazione tra il Fla e l’Ente Manifestazioni Pescaresi si concretizza venerdì al Teatro Massimo nel tributo a Francesco Guccini tra parole e musica, quelle di Paolo Talanca e del Contemporary Vocal Ensemble diretto dal maestro Angelo Valori, dopo il grande successo del 2018 con la serata-evento “Mogol racconta Battisti”. Un altro omaggio ad un grande e indimenticato della musica italiana cui l’abruzzo teramano ha dato solide radici, Ivan Graziani, è in programma sabato 9, nella stessa location, con lo spettacolo di Andrea Scanzi e Filippo Graziani.

Le sezioni Il Fla - Festival di Libri e Altrecose si snoda in 10 sezioni, ognuna con il suo curatore. Oltre ottanta gli autori abruzzesi selezionati per presentare le loro opere nell’ambito della sezione Abruzzo L.O.C. (Letteratura di Origine Controllata), in rappresentanza di circa 50 case editrici. Ci sono poi le sezioni “Prisma Italiano” a cura di Massimiliano Panarari (docente di Campaigning e Organizzazione del consenso alla Luiss di Roma e di Marketing politico alla Luiss School of Government e di Informazione e potere alla Bocconi di Milano, nonché editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo di Trieste, il Giornale di Brescia e collabora con L'Espresso, D e Il Venerdì di Repubblica), “A ruote spiegate” a cura di Alessandro Ricci, “Playlist” curata dal musicologo Fabio Ciminiera, “Rainbow” sotto l’egida di Abruzzo Pride, “Olis” a cura di Michele Meomartino, “Un uomo in più” a cura di Mark Karaci e Niccolò Maria Santi.

Bambini e fumetti Una sezione speciale “Kids” abbraccia iniziative e laboratori per i più piccoli ed è a cura del Museo delle Genti d’Abruzzo, mentre la sezione “Fumetto” è portata avanti dalla Scuola Internazionale di Comics di Pescara e comprende incontri e iniziative con i fumettisti più accreditati, come Gipi e Roberto Recchioni. Infine nell’ambito della sezione Satyricom, curata dall’Arci, saranno organizzate iniziative nei circoli della città.

Gli appuntamenti si concentrano nel centro storico, tra la casa natale di D’Annunzio e quella di Flaiano, all’Auditorium Petruzzi, al Circolo Aternino, al Caffè Letterario e al Museo delle Genti. Altre iniziative e presentazioni animeranno lo Spazio Matta, il Massimo e il mercato coperto di piazza Muzii.

