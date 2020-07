Sport, medicina e giornalismo al Premio Marciano 2020 

PESCARA. Menzione speciale, nel corso del tradizionale appuntamento con il Premio Rocky Marciano, per il professor Giustino Parruti, direttore dell’unità complessa di infettivologia dell’ospedale di Pescara. Lo ha annunciato, nei locali della Regione Abruzzo, durante la presentazione della manifestazione che si svolgerà, sabato 18 luglio alle ore 21, nella Tenuta Di Sipio, il sindaco di Ripa Teatina, Ignazio Rucci: «Siamo orgogliosi di rinnovare comunque l’appuntamento con il Premio proprio nel segno della solidarietà e dell'impegno civile. Da qui il riconoscimento al professor Parruti per l’impegno profuso durante la pandemia e l'assegnazione di premi speciali ai rappresentanti di medici e infermieri che sono stati e restano in prima linea nella lotta al Covid».

Una manifestazione, il Premio Marciano, giunta alla sedicesima edizione, che ha acquistato sempre maggior importanza come ha sottolineato l’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo: «Si tratta di una iniziativa che gli enti locali devono giustamente sostenere considerando gli aspetti sociali e culturali che ha assunto nella promozione del territorio. E sono contento che il momento particolare non abbia fermato gli organizzatori con un pensiero rivolto a chi si è tanto adoperato a sostegno della collettività».

Giulio Ciccone Sportivo abruzzese dell’anno in Maglia Gialla al Tour 201

“Sportivo abruzzese dell’anno” è il ciclista teatino Giulio Ciccone; “Pugile dell’anno” è Giovanni De Carolis, campione del mondo nella categoria supermedi; poi i “Pugili abruzzesi del 2020” ovvero Luca Spadaccini, alfiere della Pugilistica Diodato di Chieti, e Olena Saviuchk della Sauli Boxe di Avezzano.

Premi al Pescara Calcio per la campagna social contro razzismo e disuguaglianze sociali, e ai giornalisti Paolo Castignani, conduttore della trasmissione “Medicina facile” su Rete 8, e Rocco Coletti, caposervizio delle pagine sportive del quotidiano il Centro. Quindi la testimonianza di Pierpaolo Addesi, membro della nazionale di ciclismo paralimpico, per un messaggio di vicinanza all’amico Alex Zanardi; la proclamazione dei finalisti del concorso letterario “Storie di Sport” e uno spazio affidato a Dario Ricci, giornalista di Radio24 e direttore artistico del Festival Rocky Marciano. A condurre il giornalista di Rete8, Enrico Giancarli.

L’ingresso alla cerimonia di consegna dei premi è gratuito, con mascherina obbligatoria e, nel rispetto della normativa vigente: L’accesso è limitato con prenotazione sul portale dello stesso Festival.

