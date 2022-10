Torna Traguardo Lavoro, la trasmissione che fa incontrare domanda e offerta

CHIETI. Appuntamento in tv con Traguardo Lavoro, la trasmissione di Rete8 in collaborazione con il Centro, che avvicina domanda e offerta di lavoro con ospiti in studio, opportunità, scadenze, e in anteprima i contenuti dell’inserto Lavoro che esce ogni martedì su il Centro.

Traguardo Lavoro va in onda tutti i lunedì, in diretta alle ore 20,25. Dagli studi di Rete8 conduce il giornalista del Centro Andrea Mori con la regia di Danilo Cinquino.

E’ qui nel salotto di Traguardo Lavoro che si alternano dirigenti di grandi aziende, piccoli imprenditori, esercenti, professionisti, rappresentanti di agenzie di somministrazione che illustrano posizioni aperte e le selezioni avviate in Abruzzo e per gli abruzzesi. Una trentina di minuti concentrati sulle disponibilità, le richieste e le offerte reali secondo il format che ha fatto sì che Traguardo Lavoro diventasse un appuntamento di riferimento per chi cerca occupazione, e per chi assume.

Nella puntata di lunedì 17 ottobre si parla delle importanti e attuali offerte da parte di una grande azienda della logistica impegnata con notevoli investimenti in Abruzzo. E dell’evento “Creativi in Mostra” che è nato proprio da un’idea di Traguardo Lavoro: nella galleria Spazio Bianco in piazza Salotto a Pescara, da venerdì e per una settimana, una collettiva degli artigiani che l’anno scorso sono stati ospiti della trasmissione e chiedevano visibilità, una vetrina per le loro idee e i loro prodotti.

Traguardo Lavoro dà inoltre la possibilità a chi cerca un posto di inviare e quindi mostrare in tv il videocurriculum, un breve (max 1’) video di presentazione con le proprie competenze e aspirazioni. Uno spazio centrale è riservato quest’anno all’inserto Lavoro del Centro, un’analisi più approfondita e dal quale la trasmissione prende spunto. Novità di quest’anno è inoltre uno spazio dedicato alla formazione e all’orientamento da parte di Cenfop Abruzzo. Si può anche telefonare e intervenire in diretta al telefono 0871.5873232.

L’appuntamento con Traguardo Lavoro è dunque alle ore 20,30 su Rete 8. Per l’invio di offerte, candidature, videocurricula, richieste di partecipazione o di informazioni, scrivere a traguardolavoro@rete8.it Numero diretta Rete8: 0871.5873232.